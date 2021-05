Ai Lakers lui ha già giocato, ma in un periodo in cui andare ai playoff non era un’opzione percorribile. Isaiah Thomas - diventato ormai nel corso di queste ultime stagioni un giocatore pronto all’uso da arruolare in caso di necessità - ha commentato sui social il complicato momento di forma e di risultati che stanno attraversando i campioni NBA in carica. Una squadra rimaneggiata dagli infortuni, priva di LeBron James e di tanti altri tasselli importanti. Insomma, un roster in cui un giocatore come lui avrebbe potuto fare comodo: “Avrei potuto dare una mano ai Lakers in questo periodo!!!”, twitta tra il dispiaciuto e lo stizzito per l’occasione persa. Un messaggio che non è caduto nel vuoto, ma è stato subito raccolto da Quinn Cook - che lo spogliatoio Lakers lo conosce bene, visto che ne ha fatto parte fino a qualche mese fa, quando per ragioni salariali la squadra di Los Angeles si è dovuta sbarazzare di lui. “Come ti capisco: non sei l’unico”: della serie, anche io potevo fare qualcosa per aiutarli. Un messaggio di solidarietà tra i due e non certo di sfida, come dimostra IT: “Sai bene come si fa, lo hai dimostrato nel corso degli anni. Tieniti pronto che torneremo presto in campo”. Magari non con i Lakers, che a questo punto non sanno davvero a chi provare ad affidarsi per invertire una complicatissima tendenza che continua ad allontanarli dalla zona playoff.