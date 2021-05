Partiamo da un assunto, fatto anche dai diversi analisti americani che hanno iniziato a proporre questa suggestione: i Lakers non stanno certo perdendo di proposito, anzi . L’incapacità di vincere messa in mostra nelle ultime settimane è preoccupante e va ben al di là degli infortuni - pesantissimi - con cui i campioni NBA devono convivere. Una squadra pensata per ruotare attorno a LeBron James che deve fare a meno da ormai due mesi del miglior giocatore al mondo: no, qualcosa doveva incrinarsi per forza. I Lakers hanno iniziato dunque a incespicare e perdere quota , fino al preoccupante ko contro Portland che li condanna per la prima volta in stagione a scendere in zona play-in. Un settimo posto che rischia di far saltare anche quei 5 giorni di riposo di cui le 12 qualificate in maniera diretta ai playoff potranno godere. Per una squadra reduce dalla più breve off-season della storia NBA - 71 giorni, come più volte ricordato da LeBron - un bel guaio. Cosa ci sarebbe dunque di positivo in uno scenario del genere?

Questione di accoppiamento: arrivare sesti vuol dire doversela vedere da subito contro i Clippers - lo spauracchio a Ovest più complicato da affrontare per i Lakers - o in alternativa contro i Nuggets targati Nikola Jokic. Le due squadre che forse preoccupano di più i campioni NBA in carica, che da settimi invece dovrebbero affrontare una tra Phoenix e Utah - franchigie che, nonostante la regular season di altissimo livello, i Lakers credono di poter affrontare con maggiore facilità. Non solo questione di testa a testa in campo, ma anche di condizione fisica: LeBron James ci sarà, in qualche modo, ma probabilmente avrà bisogno di tempo per rimettersi a posto, per garantire continuità di rendimento in una partita e in una serie. Rimandare una sfida così delicata al secondo turno (o nel caso i Clippers arrivino quarti addirittura in finale) è quantomeno un modo per guardare il bicchiere mezzo pieno. Certo, fare il play-in vuol dire correre il rischio di restare fuori dai playoff: ma quella è un’evenienza che i Lakers non vogliono prendere neanche in considerazione.