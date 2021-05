3/23

I gialloviola invece ne commettono 8 nei primi 8 minuti e chiudono con 14, fallendo l’appuntamento con una vittoria cruciale per evitare il torneo play-in. Un Anthony Davis ben lontano dal 100% le prova davvero tutte per tenere in partita i suoi, chiudendo con 36 punti, 12 rimbalzi e 5 assist in 39 minuti pur con evidenti problemi alla schiena. I 35 punti della coppia Caruso-Caldwell-Pope non sopperiscono alla pessima serata di Kuzma (2/11 al tiro per 4 punti) e dei lunghi (14 punti in tre per Drummond, Gasol e Morris, con Harrell fuori per scelta tecnica)