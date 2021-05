Il due volte MVP della lega, ora allenatore dei Brooklyn Nets, non ha avuto alcun dubbio nell’indicare Nikola Jokic come Most Valuable Player di questa regular season: "È chiaramente lui quest'anno". E i votanti potrebbero presto dargli ragione

Nella prossima settimana, con il termine della regular season, i 100 membri dei media che votano per i vari premi dovranno anche dare la loro preferenza per il titolo di Most Valuable Player , sicuramente il riconoscimento individuale più ambito. Ma se ancora non è nota la data né la modalità con cui la NBA intenderà incoronare il miglior giocatore di questa stagione, c’è chi non ha alcun dubbio su chi debba vincerlo. “Nikola Jokic è chiaramente l’MVP di quest’anno” ha detto coach Steve Nash prima di affrontarlo qualche giorno fa con i suoi Brooklyn Nets, incoronando il centro dei Denver Nuggets che sta viaggiando a 26.4 punti, 10.9 rimbalzi e 8.5 assist di media con percentuali stellari e senza aver saltato neanche una partita in stagione.

Perché Jokic è l’MVP di questa stagione

Un rendimento continuo di assoluta eccellenza come quelli a cui aveva abituato il playmaker canadese nei suoi giorni in campo, vincendo due titoli di MVP consecutivi con la maglia dei Phoenix Suns. E proprio la continuità di Jokic dovrebbe permettergli di portare a casa il premio, a differenza di quasi tutti i suoi rivali che per motivi di infortuni o altro hanno dovuto saltare partite decisive. Lo sa bene proprio Nash, che pur potendo contare su giocatori del calibro di Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden — tutti e tre considerati a un certo punto per il premio di MVP, seppur non in maniera continuativa — ha potuto averli assieme solamente per sette partite, pur riuscendo comunque a tenere il secondo posto nella Eastern Conference alle spalle dei Philadelphia 76ers e in lotta con i Milwaukee Bucks. Jokic invece, nonostante l’infortunio di Jamal Murray, potrebbe riuscire a portare i suoi Nuggets al terzo posto a Ovest, un risultato impensabile dopo un inizio di stagione balbettante da parte di Denver, che si è aggrappata a lui con tutte le sue forze ricevendone in campo una stagione da MVP — almeno secondo l’opinione di Steve Nash.