I Knicks stanno giocando la miglior stagione degli ultimi anni, ma pensano già al futuro. In particolare coach Thibodeau vorrebbe una point guard di alto livello, e dopo i nomi di Lonzo Ball e Dennis Schroder è uscito quello del veterano dei Raptors Kyle Lowry come possibile obiettivo

I Knicks di quest'anno girano a meraviglia grazie a un super Julius Randle, a un'ottima difesa e a un Derrick Rose tornato ad alti livelli. La squadra di coach Thibodeau è a sorpresa al quarto posto a Est ed è pronta a stupire ancora nei playoff. Ma la dirigenza di New York guarda già anche al futuro e si sta muovendo in anticipo per trovare quella che è ritenuta la pedina mancante del roster: una point guard di sicuro affidamento. Con Quickley in ascesa e Rose perfetto nel ruolo di sesto uomo si cerca un playmaker titolare da schierare al posto di Elfrid Payton. Nei giorni scorsi erano usciti i nomi di Lonzo Ball e di Dennis Schroder, ora 'SportsNet New York' riporta l'indiscrezione secondo la quale uno dei principali obiettivi della prossima free agency sarà Kyle Lowry.

Il veterano di Toronto, campione NBA da protagonista nel 2019, è in scadenza di contratto e dovrebbe lasciare Toronto a fine stagione. Lowry, 35 anni, sta viaggiando a 17.2 punti e 7.3 assist di media ed è un giocatore di grande personalità e ancora in grado di incidere. A New York porterebbe punti, leadership e playmaking, con i Knicks che potrebbero farebbe fare un ulteriore salto di qualità.