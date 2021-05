Un due volte MVP in carica di origini nigeriane (Giannis Antetokounmpo). Un potenziale futuro MVP nato in Camerun (Joel Embiid). Quel Camerun da cui proviene il giocatore più migliorato della stagione 2019 (Pascal Siakam, campione NBA lo stesso anno e All-Star quello successivo). E la lista potrebbe continuare (il miglior rimbalzista NBA, Clint Capela, è nato in Svizzera ma da padre angolano e madre congolese). È sotto gli occhi di tutti, insomma, che l’influenza africana nella NBA è sempre maggiore e destinata anche a diventare ancora più importante, perché il continente è sterminato e lo scouting di talenti ancora tutto da affinare. Anche tenendo conto di questa prospettiva si può inquadrare il lancio (ritardato dalla pandemia ma finalmente imminente) della nuova Basketball Africa League, una lega di pallacanestro nata dalla volontà congiunta di NBA e FIBA per sviluppare il basket nel continente africano. Il via — con la prima gara prevista a Kigali, in Ruanda tra la squadra locale, il Patriots Basketball Club ruandese, e quella nigeriana dei Rivers Hoopers — è previsto per domani 16 maggio. Il formato prevede tre gironi da quattro squadre, una breve regular season di una settimana in cui ogni squadra gioca tre gare (contro le avversarie del proprio girone) e la qualificazione delle migliori 8 ai playoff, che si svolgeranno a eliminazione diretta con i quarti di finale (il 25 e 26 maggio), le semifinali (il 28), per poi arrivare alla finale terzo/quarto posto (il 29) e alla gara per il titolo, prevista per il 30 maggio. Questa la lista delle 12 squadre iscritte alla prima edizione della Basketball Africa League: