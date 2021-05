La player option c’è, ma è come se non ci fosse. Un giocatore come Kawhi Leonard infatti non porta a scadenza il suo contratto, ma se decide di restare ai Clippers punta a un rinnovo pluriennale e soprattutto multimilionario. Lo ha spiegato molto bene Adrian Wojnarowski nel suo podcast, raccontando come l’All-Star della squadra di Los Angeles sembra aver già deciso: “Penso che Kawhi resterà ai Clippers: non lo ha detto pubblicamente, non è nel suo stile e non lo farà fino al giorno in cui l’accordo non diventerà ufficiale. So che ci sono tanti che indicano Miami come possibile metà per il suo futuro, ma credo che Leonard in questo momento abbia trovato il posto nel quale vivere a livello geografico. Al tempo stesso, la squadra è riuscita a soddisfarlo a livello di direzione e proprietà”. Un rapporto che potrebbe continuare ancora a lungo grazie al sapiente lavoro in spogliatoio fatto da coach Lue, descritto come “una guida che sa colpirti senza lasciare in apparenza alcun segno. Sa allenarti duro, spremere il meglio da un gruppo, ma mantenendo rispetto e cordialità. Esattamente ciò di cui Leonard ha bisogno per esprimersi al meglio”. E allora il problema dov’è? In quello che può succedere nelle prossime settimane: “A minare il rapporto con la squadra al momento possono essere solo i risultati: dovesse arrivare un altro fallimento playoff, le cose potrebbero cambiare in estate”. Staremo a vedere.