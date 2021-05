La NBA lega il suo nome a quello di Fortnite - uno dei videogiochi più popolari e diffusi al mondo - in concomitanza con l’inizio dei playoff: una nuova modalità che permetterà agli utenti di poter acquistare dallo shop del gioco tanti nuovi contenuti NBA a partire dalla notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio. Nei prossimi giorni infatti, oltre a vedere diverse missioni in gioco per sbloccare oggetti estetici per la propria skin, sarà possibile comprare attraverso l’utilizzo di V-Bucks (la moneta virtuale di Fortnite), una skin da costumizzare con 30 maglie delle franchigie NBA (più una standard). Una collaborazione che coinvolgerà in prima persona anche diversi giocatori, a partire da Trae Young e Donovan Mitchell - entrambi impegnati nei prossimi giorni nel primo turno di postseason. I due All-Star metteranno a disposizione degli utenti del gioco degli “armadietti” in cui gli oggetti saranno selezionati direttamente da loro: uno dei tanti modi per coinvolgere gli utenti, che si aggiunge a quello della “Battaglia a squadre Fortnite X NBA: 5 giorni per sostenere la propria franchigia preferita (in palio ricompense di gioco e V-buck). L’ennesima dimostrazione di come la NBA stia diventando sempre più un marchio globale e da consumare su ogni tipo di piattaforma.