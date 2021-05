WASHINGTON WIZARDS-INDIANA PACERS 142-115

A Russell Westbrook e Bradley Beal basta meno di mezz’ora per mettere le cose in chiaro, confermare le aspettative su di loro e prendersi con merito l’ultimo posto disponibile per prendere parte ai playoff. Non c’è partita infatti contro i Pacers, che restano in scia per meno di un quarto d’ora, prima di sprofondare sotto i colpi del duo di All-Star degli Wizards (nonostante Westbrook non sia stato convocato per la partita delle stelle) che alimenta un attacco da oltre il 58% al tiro e il 50% con i piedi oltre l’arco (14/28). Il risultato ideale per Washington che dosa al minimo lo sforzo dei titolari, con Beal impiegato soltanto 28 minuti in cui segna 25 punti - 16 dei quali arrivano in un terzo quarto da 48-31 di parziale, il colpo del ko a cui i Pacers non sanno rispondere. Sono 15 gli assist in 33 minuti di un Russell Westbrook da 18 punti e 8 rimbalzi - niente tripla doppia, nonostante in stagione contro Indiana le sue cifre fossero irreali - che termina la sfida con un eloquente +30 di plus/minus. Uno spettacolo apprezzato anche dai 5.333 spettatori presenti sulle tribune della Capitol One Arena, che la prossima settimana tornerà a riempirsi come minimo in altre due occasioni per la sfida playoff tra Washington e Philadelphia. L’obiettivo minimo della stagione è stato raggiunto.