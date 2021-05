In attesa di scoprire se Joel Embiid riuscirà a sottrarre a Nikola Jokic il premio di miglior giocatore dell’anno, il primo banco di prova importante nella stagione dei Sixers inizia con la serie playoff da disputare contro Washington - ultima qualificata alla postseason al termine di una lunga rimonta, chiusa grazie alle super prestazioni di Russell Westbrook e Bradley Beal; i due spauracchi per la difesa Sixers , una delle migliori dell’intera lega chiamata nuovamente a mostrare il proprio valore. Philadelphia ha tutte le carte in regola per vincere il titolo NBA : prima a Est, un All-Star devastante sotto canestro, ottimi tiratori dall’arco, duttilità difensiva, talento, alternative in panchina, un grande allenatore. Doc Rivers infatti va a caccia delle nove vittorie che gli mancano per diventare il quinto coach di sempre nella storia NBA a toccare quota 100 successi ai playoff, in attesa di bissare il titolo vinto ormai più di un decennio fa alla guida dei Celtics. Il suo arrivo, unito a quello di Daryl Morey come GM, hanno cambiato le prospettive di una squadra che adesso sogna in grande.

E Washington? A inizio aprile era lontanissima dai playoff e con un record che non permetteva neanche di pronosticare una rimonta. Poi è arrivato il cambio di passo, grazie a un Westbrook che ha scalato la classifica all-time per triple doppie, in grado di mettere in ritmo compagni che prima del suo arrivo non sempre erano in grado di trovare il fondo della retina. Alla fine gli Wizards non solo hanno imparato a vincere, ma anche a superare avversari diretti negli scontri da dentro o fuori - come successo con Indiana. Il risultato è stata una qualificazione ai playoff in cui Washington non ha niente da perdere: una partita per questo ancora più interessante, con la consapevolezza di poter invertire il pronostico. L’appuntamento è alle 19 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi.