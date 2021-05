La contusione alla spalla destra ne ha limitato in parte l’impatto in gara-1, ma nonostante il ritorno per ben due volte nello spogliatoio durante la sfida, i Suns non hanno dovuto fare a meno di lui. E in gara-2? Chris Pau ha già rassicurato tutti: “Sto bene, ci sarò in ogni caso. Come diceva Kobe: gli infortuni non puoi controllarli. Bisogna accettarli e andare avanti”

Quando Chris Paul è crollato a terra durante il primo tempo della sfida contro Phoenix, tutti abbiamo pensato la stessa cosa: “No, questa volta no. Non lo merita”, ripensando all’enorme sfortuna dell’All-Star dei Suns negli anni passati quando ha dovuto affrontare infortuni e problemi vari che ne hanno limitato l’impatto playoff. Un colpo alla spalla, che lo ha costretto a fare avanti e indietro dallo spogliatoio almeno in un paio di casi: CP3 però ha trovato la forza di chiudere la sfida sul parquet e di realizzare uno dei canestri più pesanti della partita. Il sigillo sulla prima vittoria nella serie di Phoenix. La domanda che ora ronza nella testa dei Suns è: come sta Paul? La diagnosi è contusione alla spalla sinistra e il diretto interessato è stato categorico riguardo gara-2: “Sarà assolutamente pronto” per la seconda sfida della serie. La doppia battaglia a rimbalzo con l’amico/nemico LeBron James lascerà i suoi segni, anche nello stato d’animo dei tifosi rimasti in religioso silenzio per diverse decine di secondi quando è crollato a terra: “Mi sono accorto che attorno a me c’è stato un “uhh” generale di sorpresa, poi più nulla”. Le preghiere del pubblico sugli spalti della Talking Stick Resort Arena sono andate a buon fine, anche quando a metà terzo quarto è stato costretto a fare un nuovo giro nello spogliatoio: “Come diceva sempre Kobe: gli infortuni non sono qualcosa che puoi controllare. Dovrò farmene una ragione e giocare nonostante il colpo”. Non abbiamo dubbi che un campione come lui riuscirà a superare anche questa.