Trae Young zittisce il Garden, Memphis sbanca Utah

I campioni NBA in carica infatti fanno una fatica bestiale a fare canestro - soltanto 90 punti con 17/28 a cronometro fermo e 7/26 dalla lunga distanza. E LeBron? Difficile anche per un talento senza tempo come lui pensare di incidere: 18 punti, 6/13 al tiro, 10 assist e 7 rimbalzi. Non una brutta partita in valore assoluto, ma il risultato è 1-0 Phoenix nella serie (con un CP3 in condizioni precarie): non un bel modo per iniziare questo complicato primo turno playoff per i Lakers