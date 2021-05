9/9

IL PRECEDENTE STAGIONALE | Segnare un sacco di triple contro Miami non è certo una novità per Milwaukee, che in una partita dello scorso 29 dicembre contro gli Heat ne hanno mandate a segno ben 29 su 51 tentativi, un nuovo record nella storia NBA (peraltro due giorni dopo aver tirato 7/38 a New York). La speranza per gli Heat è che non accada di nuovo, altrimenti la serie sarebbe compromessa: “Mettiamola così: non penso che possiamo giocare peggio di come abbiamo fatto oggi” ha detto Jimmy Butler riassumendo il pensiero di tutta Miami

MILWAUKEE DA RECORD: 29 TRIPLE A SEGNO