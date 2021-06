Il primo turno dei playoff ha mietuto vittime di altissimo profilo, dai campioni in carica dei Los Angeles Lakers ai finalisti dello scorso anno dei Miami Heat, per non parlare di stelle del calibro di Damian Lillard, Jayson Tatum o (addirittura al torneo play-in) Steph Curry. Eppure se esistesse un premio per l’MVP del primo turno difficilmente non finirebbe nelle mani di Luka Doncic, che nonostante la sconfitta nella serie contro gli L.A. Clippers ha giocato a livelli fenomenali: 35.7 punti, 7.9 rimbalzi e 10.3 assist di media nelle sette partite, nonostante uno strappo cervicale che lo ha fortemente limitato in gara-4. La sua gara-7 da 46 punti e 14 assist non ha precedenti nella storia della lega, così come i 77 punti creati dalle sue mani nella partita conclusiva della serie (in gara-5 aveva segnato o assistito 31 dei 37 canestri dei suoi, l’84% — anche questo un record). Eppure nonostante una serie del genere secondo lo sloveno non c’è davvero niente da festeggiare: “Cosa ho dimostrato? Ancora niente” ha detto in conferenza stampa. “Siamo arrivati ai playoff per due volte da quando sono arrivato qui e abbiamo perso in entrambe le occasioni. Alla fin fine, vieni pagato per vincere. E noi non lo abbiamo fatto”.