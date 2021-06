Dopo la sesta eliminazione in fila al primo turno dei playoff, il proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban non ha neanche lontanamente preso in considerazione l’idea di cambiare allenatore: “Non cambio tanto per cambiare: a meno che non ci sia uno di gran lunga migliore, raramente l’erba è più verde da un’altra parte”

Rick Carlisle è il secondo allenatore più longevo della NBA, essendo sulla panchina dei Dallas Mavericks ormai dal lontano 2008 — lo stesso periodo di Erik Spoelstra a Miami e alle spalle solamente dell’irraggiungibile Gregg Popovich. Da quando ha vinto il titolo NBA del 2011 con i Mavericks, però, nelle successive dieci stagioni ha mancato i playoff per quattro volte e nelle altre sei non è mai avanzato oltre il primo turno, come accaduto ieri sera perdendo gara-7 contro gli L.A. Clippers. Eppure nella mente del proprietario dei Mavs Mark Cuban non c’è il minimo dubbio che sia il 61enne l’uomo giusto per continuare a costruire una contender attorno a Luka Doncic. “Per me con gli allenatori funziona così: non si cambia tanto per cambiare” ha detto Cuban a ESPN. “A meno che non sai di avere uno molto, ma molto più bravo, raramente l’erba del vicino è più verde. Perciò non se ne va da nessuna parte”. Un’investitura in piena regola nonostante la frustrazione di aver sprecato un vantaggio di 0-2 e poi di 2-3 nella serie contro i Clippers, senza riuscire a vincere neanche una delle tre gare disputate in casa. “Ovviamente perdere non è una cosa che ci piace” ha detto Carlisle dopo la partita. “Ma nel corso della serie ci sono stati molti episodi di crescita e di esperienze di grande valore per tutti”. Sistemata la panchina, ora la palla passa alla dirigenza: dare per scontato il talento di Doncic solo perché è solo al suo terzo anno di NBA sarebbe un peccato mortale per la franchigia texana.