Lo scorso autunno Serge Ibaka era uno dei lunghi più cercati sul mercato, con diverse contender pronte a fargli la corte per farlo firmare con loro (tra cui i Brooklyn Nets del suo amico Kevin Durant). Il lungo congolese però, dopo un buon inizio con gli L.A. Clippers, ha vissuto una stagione difficile per via di un infortunio alla schiena decisamente complicato, che lo ha costretto a saltare ben 30 partite di regular season prima di tornare in campo per le ultime due e le prime due gare di playoff contro Dallas. Quattro comparsate che sono bastate per fargli dire basta: come annunciato anche dalla squadra, Ibaka ha deciso di operarsi alla schiena e di porre fine anticipatamente alla sua stagione con i losangeleni. “Non c’è niente che amerei di più che essere in campo con i miei fratelli per provare a vincere un titolo per la #ClipperNation” ha scritto Ibaka direttamente dal letto d’ospedale. “È stata una stagione molto dura, ho lavorato tantissimo per tornare in tempo per i playoff ma a volte gli infortuni si mettono di mezzo e la salute deve essere la priorità. Apprezzo tutto il sostegno che ho ricevuto: ora la mia concentrazione va al sostegno per la squadra e a rimettermi in salute, così da preparami alla prossima stagione”.