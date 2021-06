Jokic espulso, le reazioni incredule della NBA

L'espulsione dell'MVP Nikola Jokic in gara-4 contro i Phoenix Suns non ha sorpreso solamente i giocatori in campo, ma anche quelli davanti alla televisione per la partita. Da Ja Morant a Trae Young non sono mancati i tweet increduli, ma c'è chi invece ha definito quell'interveno come meritevole di un flagrant 2 e chi ha sottolineato, per esperienza diretta, che non è la prima volta che il serbo si lascia andare a falli di frustrazione di questa durezza

VIDEO. GUARDA IL FALLO DA ESPULSIONE DI JOKIC