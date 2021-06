Atlanta pareggia Phila sul 2-2, LA controlla Utah

3/11

In un quintetto tutto in doppia cifra spiccano i 22 punti di Bogdan Bogdanovic (pur tirando 9/24) e le doppie doppie di Clint Capela (12+13) e John Collins (14+12), oltre ai 10 punti di Kevin Huerter partito titolare al posto di Solomon Hill per la prima volta nella serie. Danilo Gallinari viene utilizzato per oltre 22 minuti in uscita dalla panchina, ma un po’ come tutti gli Hawks tira male (1/6 dal campo di cui 1/3 dall’arco) per 7 punti e 6 rimbalzi, in una serata da 36.6% di squadra per i padroni di casa — capaci però di pareggiare la serie

