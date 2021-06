Per molti versi, il vero volto dei Brooklyn Nets di questa stagione è quello di James Harden: inarrestabile quando è stato in salute e in campo, ma martoriato dagli infortuni praticamente per tutta la stagione — pur cercando di stringere i denti. Harden, uno dei giocatori più resistenti e continui per rendimento nella sua esperienza con gli Houston Rockets, ha battagliato per tutta la stagione con un infortunio al bicipite femorale che ha aggravato per due volte, la seconda delle quali dopo appena 43 secondi di gara-1 della serie contro i Milwaukee Bucks. Dopo l’infortunio alla caviglia di Kyrie Irving in gara-4, Harden ha provato a stringere i denti e ad esserci nelle ultime tre partite, pur essendo ben lontano dal giocatore che ha messo a ferro e fuoco la NBA con la sua combinazione di palleggio, tiro e potenza fisica nelle ultime stagioni. “Per me personalmente è frustrante” ha detto dopo una gara-7 da 22 punti, 9 rimbalzi e 9 assist ma tirando solo 5/17 dal campo di cui 2/12 da tre. “Ho giocato con uno stiramento di secondo grado, anche se lo avevamo definito solo come un indurimento. È frustrante perché in passato sono sempre stato continuo ma questo particolare infortunio è stato difficile. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fino alla fine. È frustrante ma bisogna dare merito ai Bucks: hanno combattuto fino alla fine e giocato una grande serie. A noi è mancato qualcosa”.