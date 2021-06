Piccolo incidente per la guardia dei Lakers, che all'imbarco di un volo in Texas è stato fermato dagli agenti di sicurezza per il contenuto sospetto del suo bagaglio: circa 50 grammi di marijuana gli sono valsi l'immediato arresto, seguito dall'altrettanto immediata scarcerazione dietro versamento della cauzione

Una cinquantina di grammi di marijuana e "l'armamentario" d'occorrenza: è quanto gli agenti dell'aeroporto Easterwood Airport di College Station, in Texas, hanno trovato nel bagaglio di Alex Caruso, la guardia dei Lakers che per questo motivo è stato arrestato (e poi già rilasciato dietro pagamento dell'apposita cauzione e di una multa) nella giornata di ieri. Un incidente non certo grave - si tratta di reati che il codice americano qualifica come "minori" - ma che allo stesso tempo potrebbe non aiutare il destino del giocatore gialloviola, free agent sul mercato quest'estate e quindi alla ricerca di un nuovo contratto (che sia una conferma con i Lakers, visto anche il suo ottimo rapporto con LeBron James, o altrove). Caruso ha giocato quattro anni al college proprio a College Station, per gli Aggies di Texas A&M, ed è reduce da un'annata conclusa con 6.4 punti, 2.9 rimbalzi e 2.8 assist nelle 58 gare disputate in gialloviola.