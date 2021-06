Lo show di Trae Young: 48 punti e 11 assist. VIDEO

Partita clamorosa per la stella degli Hawks in gara-1 delle finali della Eastern Conference contro Milwaukee. Young ha guidato i suoi alla vittoria 116-113 chiudendo con il suo career-high nei playoff a quota 48 punti, frutto di un 17/34 al tiro con 4/13 dall'arco e 10/12 ai liberi. Nella sua partita anche 11 assist e 7 rimbalzi. Un'altra grane prestazione fuori casa per lui in questa post season. "E' da quando andavo a scuola che amo giocare in trasferta con il pubblico contro...", ha spiegato a fine match

Anche in questa occasione Young non si è fatto mancare un atteggiamento provocatorio, come già visto soprattutto a New York nella serie contro i Knicks. In particolare nel finale del terzo quarto, dopo aver lasciato sul posto Holiday con un crossover oltre l'arco, il numero 11 si è concesso uno 'shimmy' (il movimento in cui si scuotono le spalle reso famoso come esultanza da Steph Curry) prima di prendere il tiro, mandato ovviamente a segno. Un gesto sottolineato dai telecronisti e anche successivamente mimato da Giannis Antetokounmpo ai suoi compagni durante un timeout, probabilmente a intendere 'questo ci sta prendendo i giro, vediamo di batterlo...'. Ma in questa gara-1 ha avuto ragione Young.