Trae da 48, Atlanta sbanca Milwaukee in gara-1

MILWAUKEE BUCKS-ATLANTA HAWKS GARA-1 113-116 (SERIE 0-1) | Se è vero che le serie non cominciano davvero fino a quando una delle due non vince in trasferta, allora gli Hawks ci tengono a farle cominciare subito. Per la 3^ serie in fila Trae Young e soci sono riusciti a strappare gara-1 in trasferta agli avversari, vincendo la prima partita in una finale di conference in oltre 50 anni (l’ultima risaliva al 1968). E lo ha fatto sul campo di una squadra che non aveva ancora perso in casa in questi playoff, salendo a un record di 6-2 in trasferta nella post-season

