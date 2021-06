7/12

KEVIN DURANT RISPONDE A TONO | Come accade spesso, Kevin Durant non si tiene per sé una replica piccata quando è chiamato così apertamente in causa. E invece di difendersi, attacca: "Il grande Scottie Pippen non è quello che si è rifiutato di entrare in campo sull'ultimo tiro di una partita perché c'era rimasto male che il suo allenatore avesse disegnato lo schema per un tiratore migliore di lui?", con l'ovvio riferimento ai playoff del 1994 contro i New York Knicks e a Toni Kukoc