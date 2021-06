Giannis segna "alla MJ" e mima il suo canestro

Gli Atlanta Hawks hanno un problema non da poco: non hanno idea di come fermare Giannis Antetokounmpo. Nonostante la vittoria in gara-1, la squadra di coach McMillan non sembra avere i mezzi per impedire al due volte MVP di arrivare a piacimento al ferro, come dimostrato dal 9/10 realizzato nella restricted area in gara-2 dalla stella dei Milwaukee Bucks. E i due punti più belli della sua partita, quelli che hanno "settato il tono" per il resto della gara, sono arrivati proprio a inizio gara, suggellando una splendida virata su Solomon Hill con un canestro in controtempo per evitare l’opposizione di Clint Capela. “Ho fatto il mio solito movimento in virata e mi sono liberato del difensore” ha detto Antetokounmpo dopo la partita commentando la sua giocata. “All’inizio volevo schiacciare, poi ho visto che è arrivato Capela — uno dei migliori stoppatori della lega — e ho provato ad evitarlo a mezz’aria”. Ci è decisamente riuscito, festeggiando poi il canestro mimando il movimento con la mano con cui ha depositato il pallone nel canestro dopo aver mandato a vuoto il centro svizzero degli Hawks. Alla fine gli sono bastati 29 minuti per chiudere con 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist con 11/18 dal campo e soli 4 liberi tentati, di cui tre a segno. “Ho accelerato la mia routine? No, ci metto sempre 8 o 9 secondi per tirare. Ma non ho fatto niente di diverso dal solito” ha detto dopo la gara, a seguito delle polemiche avanzate da Atlanta sulla sua lunghissima routine. Forse gli Hawks potrebbero prima pensare a come impedirgli di arrivare nel pitturato così facilmente: Antetokounmpo è diventato il secondo giocatore negli ultimi 25 anni a segnare 50 punti in area nelle prime due partite di una serie, raggiungendo Shaquille O’Neal che ci è riuscito sei volte. Se Atlanta vuole avere una chance, si passa innanzitutto da qui.