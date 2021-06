Il centro di Phoenix si fa notare non solo in campo (ottima gara da 19 punti e 22 rimbalzi per lui in gara-4) ma anche per la scelta nell'abbigliamento prima del via. Ayton arriva infatti all'arena indossando una t-shirt nera raffigurante l'immagine del volto di Devin Booker con il naso spaccato dopo il colpo subìto da Beverley in gara-2

Arrivare allo Staples Center di Los Angeles per la partita più importante dell'anno e mandare un messaggio prima ancora di mettere piede in campo. C'è riuscito Deandre Ayton, poi autore di un'ottima prestazione in gara-4, con i suoi 19 punti ma soprattutto con 22 rimbalzi, 9 dei quali catturati in attacco. Ma di lui si è parlato ancora prima della palla a due per la curiosa scelta di stile: Ayton si è presentato alla partita indossando una maglia nera con l'immagine del suo compagno Devin Booker ferito al naso dal colpo subìto da Patrick Beverley in gara-2. Come a dire: "Il gioco fisico non ci spaventa, non ci facciamo intimidire dalla durezza dello scontro, che anzi, abbracciamo". E così è stato in gara-4, partita dal punteggio bassissimo e dominata dal nervosismo e dalle difese invece che dagli attacchi. Ayton non è nuovo a trovate del genere, visto che durante la stagione aveva già sfoggiato una maglietta simile, stavolta dedicata a un altro guerriero della storia dei Suns, unito a Booker da un destino simile: Steve Nash. Il suo naso sanguinante nella sfida del 2007 contro San Antonio (in seguito a un colpo subìto da Tony Parker) era finito anch'esso sulla t-shirt del centro bahamense dei Suns, che evidentemente gradisce questo tipo di look.