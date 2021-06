I suoi 48 punti e 11 assist in gara-1 , all’esordio assoluto in una finale di Conference, hanno messo in ginocchio la difesa dei Bucks che, grazie agli adattamenti difensivi è riuscita a limitarlo a soli 15 punti con 16 conclusioni nel secondo episodio della serie. In gara-3 invece, nella prima partita giocata in Georgia, Trae Young è partito di nuovo fortissimo, segnando 32 punti in tre quarti e tenendo avanti gli Hawks , prima di inciampare involontariamente sul piede dell’arbitro posizionato alle sue spalle lungo la linea di fondo e perdendo così smalto ed efficacia nell’ultima frazione. Mentre Khris Middleton chiudeva il miglior quarto della sua carriera ai playoff ( 20 dei suoi 38 punti sono arrivati nel quarto quarto , decisivo nel 30-17 di parziale che ha ridato il fattore campo a Milwaukee), lo staff medico di Atlanta era concentrato nel valutare le condizioni della caviglia dell’All-Star n°11 degli Hawks, alle prese con una contusione all’osso del piede destro che potrebbe limitarne l’impatto. Al momento la sua presenza in campo è definita come “questionable”, nella speranza che non ci siano ulteriori complicazioni e che, stringendo i denti, possa scendere sul parquet e riprendere la guida della sua squadra.

Per definire il suo impatto sul resto del roster, le parole migliori sono quelle usate da John Collins che ha detto: “È come la testa in un serpente: senza di lui non sappiamo dove andare. Vederlo a terra infortunato è l’ultima cosa a cui avremmo voluto assistere, ma adesso possiamo solo sperare che il suo recupero vada per il verso giusto”. La sua mancanza di esplosività e stabilità negli ultimi 10 minuti in campo (quando, dopo un rapido controllo in spogliatoio, è tornato sul parquet), ha preoccupato anche i compagni, mentre coach McMillan è già concentrato nel cercare di risolvere alcuni dei problemi manifestati dalla sua squadra in gara-3: troppi canestri facili in transizione concessi a Milwaukee e scarsa attenzione quando si è cercato in maniera errata di andare subito al tiro senza gestire l’attacco. “Ci siamo aiutati poco in difesa: non ho visto rotazioni e aiuti in area, soprattutto contro i loro All-Star che hanno banchettato nel pitturato sia segnando che andando a rimbalzo d'attacco”. Quando poi Atlanta ha cercato di allungare, Milwaukee ha sempre trovato la giocata giusta per non perdere contatto: “Se resti avanti per oltre mezz’ora di gioco, ma non prendi un buon margine, poi rischi di pagarla: è quello che dobbiamo evitare che succeda in gara-4”. Insomma, una sfida appassionante e tutta da seguire come sempre su Sky Sport NBA questa notte dalle 2.30 con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e in replica domani alle 11, alle 14, alle 17.30 e alle 21.