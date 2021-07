Le immagini le hanno viste tutti, il commovente abbraccio sugli ultimi secondi di gara-6 tra Suns e Clippers - la gara che ha sancito l'approdo in finale NBA di Phoenix, per la prima volta dal 1993 - tra Chris Paul e il suo allenatore Monty Williams, che CP3 lo aveva allenato anche a New Orleans al suo ingresso nella lega. Ora però - grazie ai microfoni delle tv USA - è emersa anche la conversazione tra i due poi terminata in quell'abbraccio capace di riassumere al meglio le emozioni di entrambi per un traguardo storico finalmente raggiunto. "Chris - dice coach Williams rivolto al suo n°3 - giocherai le finali NBA". "Coach, sto cercando di calmarmi", la replica quasi disarmata di Paul, che fino a quel momento aveva dato libero sfogo alle sue emozioni con i compagni, i tifosi e il box dove la sua famiglia al completo aveva seguito il trionfo di gara-6. "Non devi calmarti", le parole fiinali di Monty Williams, come a incoraggiare la sua superstar a godersi fino in fondo il momento e lasciar andare ogni emozione. Un momento bello, umano, toccante, tra due grandi professionisti. Perché c'è un tempo anche per festeggiare. In attesa di scoprire il prossimo avversario - Bucks o Hawks - per la lotta al titolo NBA.