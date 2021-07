Atlanta ha un'urgenza maggiore, sotto 2-3 nella serie contro Milwaukee, e per questo - spalle al muro - in gara-6 potrebbe buttare nella mischia Trae Young, assente nelle ultime due gare per via di un osso nel suo piede destro che gli causa parecchio dolore. La point guard e leader degli Hawks è considerato "in forse" (questionable) in vista della sesta gara della serie, che Atlanta è chiamata a giocare davanti al proprio pubblico per allungare la sfida con i Bucks alla settima e decisiva partita (da disputare in trasferta). "Il suo infortunio non ci preoccupa sul lungo termine - ha spiegato coach Nate McMillan - ma se oggi potesse giocare sarebbe già sceso in campo. Purtroppo il dolore che sente finora non gli ha permesso di farlo pensando di poter aiutare i suoi nelle condizioni in cui si trova attualmente". Detto questo, una mossa della disperazione - pur senza rischiare di compromettere la salute del giocatore - è qualcosa a cui ad Atlanta stanno evidentemente pensando, visto che lo status ufficiale del giocatore a poche ore dalla sfida lascia aperta la porta a un suo possibile ritorno in campo in gara-6.