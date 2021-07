Orgoglio Bucks: Suns ko, Giannis forza il 2-1

5/10

Partita di alti e bassi per gli ospiti, che non sono riusciti a mantenere lo stesso livello nelle due metà campo per tutti i 48 minuti. Chris Paul ha chiuso come miglior marcatore dei suoi con 19 punti e 9 assist, ma dopo le sei palle perse di gara-2 ne ha commesse altre quattro sembrando in difficoltà contro la lunghezza dei difensori avversari. Non una grande serata per CP3, che conferma la sua pessima tradizione con l’arbitro Scott Foster: 0-12 nelle ultime 12 gare di playoff arbitrate da lui mentre Paul era in campo