Kings-Lakers a mezzanotte su Sky Sport NBA

A meno di 48 ore di distanza dall’ultima partita, i Sacramento Kings di Domantas Sabonis cercano la rivincita contro i Los Angeles Lakers di LeBron James. Una sfida che fa seguito al 113-100 con cui i gialloviola hanno vinto in casa dei Kings due giorni fa, da seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire da mezzanotte con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

La rinnovata attenzione posta dalla NBA nella compilazione dei calendari per ridurre al minimo i viaggi e la fatica per i giocatori porta a situazioni come quella che si apprestano a vivere i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers — ovverosia incontrarsi per due volte consecutive a distanza di pochi giorni sullo stesso campo. Le due squadre infatti hanno già giocato nella notte tra giovedì e venerdì e si ritroveranno nel pomeriggio californiano — alle 15 ora di Sacramento, a mezzanotte in Italia in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua — per la rivincita della sfida vinta dai Lakers per 113-100. Una vittoria che coach JJ Redick ha definito come "la mia preferita dell’anno" trovando tanti protagonisti diversi, dai 25 punti realizzati da Austin Reaves ai 21 con 19 rimbalzi e 6 stoppate di Anthony Davis fino ai 30 realizzati dalla panchina (di cui 28 della coppia Russell-Vincent) e ovviamente i 19 di LeBron James, che contro la squadra con cui ha debuttato nel lontano 2003 è diventato il giocatore con più minuti giocati nella storia della NBA, superando Kareem Abdul-Jabbar a quota 57.471.