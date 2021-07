5/10

In un match in cui la presenza in campo di Brook Lopez (che parte in quintetto) diventa sempre più ridotta - 19 minuti sul parquet complessivamente - e con un Bobby Portis di impatto ma con soli 3 punti a referto e cinque conclusioni sbagliate sulle sei totali, a fare la differenza per Milwaukee a gara in corso è stato Pat Connaughton: per lui 11 punti e 9 rimbalzi in 32 minuti, ma a raccontare bene il suo impatto è soprattutto il +21 di plus/minus. Con lui in campo i Bucks travolgono i Suns