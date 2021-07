3/30

28^ SCELTA | PHILADELPHIA 76ERS - QUENTIN GRIMES | HOUSTON, GUARDIA TIRATRICE | ETÀ: 21.1 anni | Uno dei migliori tiratori dall’arco nell’ultima stagione al college, un giocatore maturo che ha già dimostrato duttilità anche come passatore e reduce da una settimana di Combine in cui ha impressionato i tanti scout NBA spediti da tutte le franchigie per osservare i nuovi talenti. Fisicamente pronto per aiutare i Sixers, in difesa ha già messo in mostra le qualità per inserirsi in un quintetto che protegge il ferro