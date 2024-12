In estate, insieme all'arrivo di Isaiah Hartenstein, era stato uno dei due movimenti di mercato con cui gli Oklahoma City Thunder avevano scelto di rinforzarsi. Ma il contratto di Alex Caruso, acquisito dai Chicago Bulls (con i quali aveva firmato un quadriennale da 37 milioni di dollari nel 2021), era in scadenza a fine anno. Non più: perché Sam Presti, il n°1 del front office di OKC, ha scelto di blindare l'ex campione NBA con i Los Angeles Lakers concedendogli un contratto anche in questo caso quadriennale ma per un importo doppio (anzi di più) rispetto a quello del 2021. Per 4 anni e 81 milioni di dollari, infatti, Caruso si è legato ai Thunder fino al termine della stagione 2028-29, mettendo così un altro punto fermo al roster della squadra allenata da Mark Daigneault, attualmente al primo posto della Western Conference. Una consacrazione (anche economica) per un giocatore mai scelto al Draft, e che l'inizio della sua avventura nel basket professionistico l'aveva avuto proprio a Oklahoma City, giocando per i Blue della G League la stagione 2016-17, la prima in uscita dal college. Poi l'approdo ai Lakers, e il titolo NBA del 2020 con un ruolo importante accanto a LeBron James e Anthony Davis, prima di passare alla cassa e trovar casa a Chicago. Ma la crescita di Caruso non si è fermata, e il nuovo contratto (al doppio del precedente) è lì a dimostrarlo.