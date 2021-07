A Phoenix c'è chi lo sostiene apertamente già da gara-4. Dopo aver visto Chris Paul, l'uomo soprannominato "the Point God", perdere 5 palloni (a fronte di "soli" 7 assist) nella quarta sfida di finale contro i Milwaukee Bucks, sulle colonne del quotidiano locale, l'Arizona Republic, si lasciava poco spazio ai dubbi: Paul non è il solito Paul, e quell'infortunio rivelato al termine della serie di finale a Ovest contro i Clippers (un legamento della mano destra parzialmente lacerato) evidentemente si fa ancora sentire. "Ho solo preso delle decisioni errate, e cercato passaggi sbagliati", il commento del n°3 dei Suns dopo gara-4 e anche se in gara-5 le palle perse sono tornate sotto controllo (solo una in 35 minuti, a fronte di 11 assist, un rapporto eccellente anche per i suoi straordinari canoni) il dubbio che Paul sia stoicamente nascondendo una condizione fisica tutt'altro che ottimale rimane. Anche alcune azioni di gara-5 - una partita comunque da lui conclusa con 21 punti e un ottimo 9/15 al tiro - hanno evidenziato diverse difficoltà nel controllo del pallone che hanno lasciato perplesso chi Paul lo conosce bene, e sa come comandi lo Spalding a suo totale piacimento. Per questo - come sostenuto sulle pagine del principale quotidiano di Phoenix - un CP3 non al massimo della condizioni è un giocatore che rischia di costare caro ai Suns e le sue difficoltà hanno portato anche una firma come Marc Stein (ex New York Times) ad avanzare dubbi sul suo status, citando però in questo caso un possibile infortunio al polso sinistro.