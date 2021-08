7/7 ©Getty

ONCE A LAKER, ALWAYS A LAKER | Non può mancare poi ovviamente il ricordo più bello del quadriennio in gialloviola: la vittoria del titolo NBA nella bolla di Orlando. "Quante volte capita in una carriera? Quante volte capita in una vita?". E Kuzma ricorda come la scelta dei Lakers di volerlo confermare in squadra anche dopo l'arrivo di Anthony Davis sia stata per lui l'investitura di cui aveva bisogno: "Voleva dire che mi ritenevano un pezzo di una squadra capace di vincere. E quando lo abbiamo fatto, quando abbiamo davvero vinto, è stato surreale"