9/30

DETROIT PISTONS | RIFIRMARE CORY JOSEPH | Ok, non è che ci sia così tanto da segnalare, visto che Cade Cunningham non può certo essere considerato sottovalutato. Ma Joseph non è andato male nella sua parte di stagione a Detroit e continuerà a essere una presenza positiva in uno spogliatoio molto giovane, il tutto per appena 10 milioni in due anni — un contratto molto facile da inserire in un eventuale scambio