LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 94-123 | Quarta partita e quarta sconfitta per i Lakers in pre-season: di nuovo senza LeBron James, ai gialloviola non bastano i 19 punti di Anthony Davis e i 17 dalla panchina di Carmelo Anthony (5/7) per evitare di essere travolti dai Suns, che volano via in un terzo quarto da 37-20 e mandano sei giocatori in doppia cifra (12+9 e 3 stoppate per l’ex JaVale McGee). Altra brutta prestazione per Westbrook, che ha più palle perse (9) ed errori dal campo (3/12) che punti segnati (8)

