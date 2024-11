L’ infortunio a De’Anthony Melton (lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro, verrà operato a inizio dicembre ma la sua stagione è già di fatto conclusa ) ha, da un lato, tolto dalle rotazioni degli lWarriors un validissimo giocatore, appena incorporato nel quintetto base da coach Kerr; dall’altro, però, ha risvegliato l’interesse del front office di Golden State di guardarsi attorno sul mercato. Non è tanto l’eccezione salariale da 6.4 milioni di dollari (metà del suo stipendio) che gli Warriors con ogni probabilità riceveranno dalla lega per compensare la perdita di Melton, quanto la valutazione che un giocatore in scadenza di contratto – e free agent senza alcuna restrizione in estate – potrebbe tornare forse utile in sede di scambi sul mercato . Con Golden State posizionata a mezzo milione di dollari sotto il primo apron, l’idea di Mike Dunleavy non può che essere quella di cercare alterntive con contratti simili, o inferiori , a quello di Melton (12.822.000 dollari). Ma invece che tra le guardie, ruolo dell’ex giocatore dei Sixers, Golden State starebbe guardando tra i lunghi , per rinforzare un reparto che dietro a Looney e Jackson-Davis appare un po’ a corto di centimetri (entrambi 2.05) e Green (addirittura 1.98).

Gli occhi puntati su Valanciunas, Olynyk e Robert Williams III

Ecco allora che i nomi che si sono fatti – tutti sotto contratto fino al 2026 - riguardano Jonas Valanciunas, attualmente a Washington con uno stipendio di 9.9 milioni per l’anno in corso; Kelly Olynyk, fermato da un problema alla schiena ai Raptors (per cui quest’anno deve ancora esordire) e titolare di un salario equivalente a quello di Melton (12.8); e soprattutto Robert Williams III, recentemente tornato in campo, che a Portland al momento guadagna 12.4 milioni. Proprio l’ex Celtics è forse l’obiettivo che fa più gola a Dunleavy, ma non solo a lui, visto che il nome di “Time Lord” è già stato accostato anche a Lakers e Pelicans, Knicks e Kings. Melton, arrivato, e il suo contratto non possono essere scambiati da Golden State prima del 15 dicembre, ma in queste tre settimane il front office dei californiani farà di tutto per capire se la chance di rafforzare il roster sotto canestro dovesse davvero presentarsi.