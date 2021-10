Finali WNBA: Phoenix batte Chicago e pareggia 1-1

Dopo la vittoria delle Chicago Sky in gara-1, le Phoenix Mercury si prendono la rivincita e pareggiano la serie finale della WNBA portandosi sull’1-1 al termine di un match bellissimo, risolto solamente dopo un tempo supplementare con il punteggio di 91-86. Davanti ai membri più importanti dei Phoenix Suns, che sullo stesso campo avevano appena battuto i Portland Trail Blazers (anche loro presenti in prima fila con Damian Lillard, Jusuf Nurkic e coach Chauncey Billups) solo poche ore prima per una partita di preseason, le padrone di casa hanno mostrato ben altro volto rispetto a quello spento di gara-1, aggrappandosi a una dominante Brittney Griner (29 punti e 9 rimbalzi, con anche una schiacciata in 41 minuti) e ritrovando Sophie Cunningham, alle prese con un problema al polpaccio ma autrice di tre triple. Nonostante gli sforzi di Griner, le Sky sono rimaste sempre in partita grazie a Courtney Vandesloot, autrice di 20 punti con 14 assist e il canestro per pareggiare la partita a 4.4 secondi dalla fine dei regolamentari, seguita dai 19 di Allie Quigley che si è spesa tantissimo in difesa sulla leggenda Diana Taurasi. La miglior giocatrice nella storia della WNBA ha faticato nei primi tre quarti segnando solo 6 punti, ma si è accesa nel quarto periodo mettendone 6 e ne ha aggiunti altri 8 nel supplementare, mandando avanti la sua squadra. Sull’ultimo possesso, propiziato da un suo recupero difensivo, ha poi deciso di lasciare il palcoscenico a Skyler Diggins-Smith, che ha segnato il canestro del +5 a meno di 13 secondi dalla fine dell’overtime, chiudendo con una doppia doppia da 13 punti e 12 assist. La serie si sposta ora a Chicago, dove le Sky dovranno proteggere il fattore campo se vorranno vincere il titolo: le partite sono tutte in diretta sui canali di Sky Sport e gara-4 sarà in diretta domenica 17 ottobre alle 21 su Sky Sport NBA.