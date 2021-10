8/19

Il primo ko stagionale non deve togliere il sorriso ai tifosi di Charlotte: ancora in grande spolvero il giocatore della prima settimana NBA, Miles Bridges, autore di 25 punti e 10 rimbalzi con 11/22 al tiro (ma un brutto 2/10 dall'arco). Arco dal quale ha avuto la mano calda per tutta la sera LaMelo Ball (7/14 in una gara da 25 punti con anche 9 assist). Agli Hornets non basta tirare da tre con oltre il 43% (5/10 per 19 punti anche per Kelly Oubre, ancora positivo) per avere la meglio dei Celtics