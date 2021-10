15/22

INDIANA PACERS-TORONTO RAPTORS 94-97 | Terzo successo in fila per i Raptors, che bissano il successo di giovedì in casa sui Pacers vincendo anche a Indianapolis, trascinati da un grande Scottie Barnes. Il rookie ha chiuso con 21 punti e 12 rimbalzi, siglando anche i due liberi per andare a +3 prima dell’errore finale di Domas Sabonis dalla lunga distanza. Ancora un ko in volata invece per Indiana, che nei primi tre quarti non va mai sotto per più di 3 lunghezze ma non riesce a vincere nonostante il ritorno di Caris LeVert (15 punti)

