"Crescente ottimismo". La definisce così il re degli insider NBA Adrian Wojnarowski la sensazione ai Lakers attorno all'imminente rientro in campo di LeBron James, che ha saltato le ultime 7 gare per uno stiramento all'addome. Il n°6 gialloviola non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di domani notte a Milwaukee contro i campioni NBA in carica ma dovrebbe già essere in campo nella gara successiva, un altro appuntamento di grandissimo pregio, la trasferta a Boston contro i rivali eterni dei Celtics (entrambe le sfide saranno visibili sugli schermi di Sky Sport). Si tratta della prima e della seconda trasferta di un giro lontano da Los Angeles che vedrà ancora i Lakers impegnati anche sui parquet di Detroit, New York e Indiana, ultima tappa di un giro a Est al quale i Lakers chiedono prima di tutto vittorie, visto che il record attuale - 8 vinte, 7 perse - non è certo molto positivo. Senza il loro leader finora sono arrivate 3 sole vittorie a fronte di 4 ko e la trasferta contro Antetokounmpo e compagni non si preannuncia certo facile. A Los Angele serve il ritorno in campo di LeBron: prima accade, meglio è.