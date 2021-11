LeBron con 39 vince all'OT, ok Warriors e Suns

13/21

NEW ORLEANS PELICANS-WASHINGTON WIZARDS 127-102 | Sconfitta pesante anche per Washington, che non va in vantaggio nemmeno per un secondo sul campo di New Orleans. Bradley Beal con 23 punti non riesce a impedire la quarta sconfitta in cinque partite per gli Wizards, travolti dai 26 punti di Brandon Ingram e dai 21 con 11 rimbalzi di Jonas Valanciunas per trovare la quarta vittoria stagionale, grazie anche ai 16 di Josh Hart autore di un canestro di tabellone con fallo sulla sirena del terzo quarto, toccando poi anche il +31

