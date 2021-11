6/19

Il grande protagonista in casa Bulls è Nikola Vucevic, che gioca la miglior partita per produzione della sua stagione - cominciando a ritagliarsi un posto anche a livello realizzativo in una squadra piena di opzioni offensive: per l’ex Magic sono 30 punti, 14 rimbalzi e 5 assist con 12/19 dal campo e un vertiginoso 6/6 dall’arco. Il +31 di plus/minus in 35 minuti racconta alla perfezione il suo impatto: in gare del genere, un talento come quello del montenegrino diventa letale per qualsiasi difesa

VIDEO | GUARDA I 30 PUNTI DI NIKOLA VUCEVIC