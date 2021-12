Il sito sportivo americano ogni mese aggiorna le posizioni occupate dai migliori prospetti collegiali e non solo in vista del Draft 2022: una selezione che quest’anno vedrà l’Italia certamente protagonista - con Paolo Banchero virtualmente “sceso” alla chiamata n°2 dietro Chet Holmgren secondo ESPN. Oltre al talento di Duke però ci sono anche altri giovani talenti azzurri che potrebbero sbarcare in NBA dal prossimo anno

Paolo Banchero ormai fa gara di testa nel Mock Draft 2022 aggiornato costantemente da ESPN, in lotta con Chet Holmgren per quella che appare a prescindere come una chiamata da Top-3 al Draft 2022. Assieme a loro anche Jabari Smith di Auburn, Jalen Duren di Memphis e Jaden Ivey di Purdue completano la griglia dei primi cinque talenti indicati dai due esperti di ESPN Jonathan Givony e Mike Schmitz. Giocatori di college e in alcuni casi anche giovani prospetti da andare a pescare in ogni angolo del mondo, in una top-100 che non tiene ancora in conto le necessità che poi le franchigie manifesteranno nel corso della regular season. La notizia però dal nostro punto di vista è un altro, ossia l’inserimento di altri quattro talenti di passaporto italiano (nomi da appuntare in vista del prossimo giugno):