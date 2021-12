8/20

Ai Phoenix Suns non manca tanto - ma qualcosa sì - per diventare una squadra da titolo NBA, come dimostrano le Finals della scorsa estate: per questo il roster guidato da Chris Paul dovrebbe arricchirsi di un tassello come Thaddeus Young, senza rinunciare ad altri pezzi pregiati ma aggiungendo minuti di qualità in uscita dalla panchina garantiti da un giocatore che San Antonio lascerebbe andare via senza chiedere molto in cambio. Un’idea di trade molto utile per i Suns