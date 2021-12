4/60

DENNIS SCHRÖDER | Il playmaker tedesco non sembra far parte dei piani a lungo termine dei Celtics, che difficilmente lo confermeranno in estate essendo già in luxury tax. Possibile che lo scambino per evitare la tassa quest’anno, consapevoli di non poterlo rifirmare in off-season alle cifre che riceverà dato il suo apporto in campo