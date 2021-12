2/9

La partenza in quintetto per gli ospiti di Tacko Fall (prima volta in carriera per il grande ex di giornata) è una delle ragioni della vittoria Celtics, insieme sicuramente alle giocate di un super Jaylen Brown - autore di 34 punti con 6 rimbalzi, 3 assist e 5/10 dall’arco. Impreciso invece Jayson Tatum che tira 19 volte per realizzare 18 punti: il plus/minus però non mente, +19 nei 36 minuti in cui è rimasto in campo. Due minuti in campo e un canestro a segno anche per Joe Johnson, a 40 anni tornato a Boston

VIDEO | GUARDA I 34 PUNTI DI JAYLEN BROWN