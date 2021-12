Embiid travolge Washington, Denver batte L.A.

3/11

SACRAMENTO KINGS-MEMPHIS GRIZZLIES 102-127 | Torna al successo anche Memphis dopo tre sconfitte in fila, battendo per la seconda volta in 10 giorni i Kings grazie ai 28 punti dell’ormai solito Desmond Bane, a cui si aggiungono i 18 punti, 9 assist e 7 rimbalzi di Ja Morant e la prima doppia doppia in carriera di John Konchar da 11 punti e 14 rimbalzi. “Prestazione imbarazzante” invece la definizione data da coach Gentry per i Kings, che recuperano Fox e Bagley dal protocollo Covid, ma non riescono a evitare la 10^ sconfitta in 17 gare in casa