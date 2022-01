2/60

L’impatto al momento è stato ridotto sia per il poco spazio in campo, che per infortuni e contagio che ne hanno limitato le apparizioni, ma Danilo Gallinari appare ormai sempre più come un corpo estraneo all’interno del roster Hawks: l’azzurro resta un talento che può far comodo a squadre playoff, ma il contratto resta in parte un limite per mettere in piedi uno scambio (anche se il prossimo anno soltanto 5 milioni di dollari sono garantiti). Vedremo se qualche contender si farà avanti per lui nelle prossime settimane